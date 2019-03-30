هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 11:16 ص

دعت المصارف الفرنسية الى وقف أعمال العنف التي سبق أن استهدفت مئات من فروعها على هامش أيام التعبئة خلال تظاهرات "السترات الصفراء" وذلك في مقالة نشرتها السبت صحيفة "لوموند".

وقال الاعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي، المنظمة المهنية التي تضم كل المصارف في فرنسا، "لقد آن الاوان بالنسبة للجميع لكي يدينوا الاعمال التي ترتكب بحق المصارف".

وهؤلاء الاعضاء الستة هم رؤساء أكبر مصارف فرنسية (بي بي سي اي، وبي ان بي باريبا وكريديه موتيويل، وبنك بوستال، وكريدي اغريكول وسوسيتيه جنرال).

وسيتجمع محتجو "السترات الصفراء" السبت في فرنسا للاسبوع العشرين من التعبئة المستمرة منذ أربعة اشهر، رغم منع التظاهر تخوفا من حصول صدامات جديدة.

وكتب الاعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي "من الضروري وقف سلسلة العنف هذه غير المبررة. نطالب بتوفير الشروط لكي يتمكن زملاؤنا وكذلك التجار من ممارسة أعمالهم بكل أمان وهدوء بما فيه فائدة زبائنهم".

وقالوا "منذ أكثر من أربعة أشهر، تعرضت مئات الفروع الواقعة في أسفل مبان أو على زوايا طرقات وفي وسط المدن لاعمال تخريب ونهب واحراق، وتم تهديد موظفينا المصرفيين جسديا".

وأكدوا أيضا ان "البنك الفرنسي يتصدر المساهمين في الضرائب في فرنسا".

وتعرضت أكثر من 760 مؤسسة مصرفية لاعمال عنف منذ بدء حركة الاحتجاج.

وأعمال العنف هذه دفعت بالاتحاد المصرفي الفرنسي، المؤسسة التي تمثل المصارف الفرنسية وثلاث نقابات مصرفية الى التنديد بشكل مشترك بهذه الاعمال.

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