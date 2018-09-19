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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 09:36 ص 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:36

رجال يقفون امام مدخل مصرف في عدن في 2 ايلول/سبتمبر.

أعلن المصرف المركزي في اليمن رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور والذي أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء التابعة للحكومة المعترف بها دوليا مساء الثلاثاء أن المصرف ومقره عدن (جنوب) قام أيضا برفع سعر الفائدة للسندات الحكومية من 12 % لتصل إلى 17%.

وأصدر المصرف كذلك قرارا "بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح" منه.

وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا.

وأكد البنك في بيان أنه يتخذ هذه الإجراءات "للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة" في البلاد.

وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.

وأقرّت الحكومة اليمنية أوائل الشهر الجاري زيادة مرتبات آلاف موظفي القطاع العام بما في ذلك المتقاعدين، وذلك بعد نزول مئات الأشخاص في عدن إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة.

وأدى التراجع الاقتصادي والحصار على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت السعودية التي تقود تحالفاً دعماً للرئيس به عبدربه منصور هادي، إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي.

يواجه نحو ثمانية ملايين شخص خطر المجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وحذّرت منظّمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) الإنسانية الأربعاء من أن المجاعة تتهدّد مليون طفل إضافي في اليمن من جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب