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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 02:23 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 14:23

صورة ملتقطة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 من قرية كفر كلا اللبنانية الجنوبية وتظهر فيها الحدود مع إسرائيل حيث تسير سيارات إسرائيلية في الجانب الأيمن وسيارات الأمم المتحدة ولبنانية في الجانب الأيسر

اتّهمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتضخيم قضية اكتشاف أنفاق لحزب الله على الحدود مع لبنان بهدف تحقيق مآرب سياسية.

وفي تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامّة قالت ليفني التي كانت وزيرة للخارجية خلال حرب 2006 مع حزب الله، إنّها في حين تثمّن اكتشاف الجيش الأنفاق وتدميرها فإنّه يجب إبقاء العملية "ضمن حجمها" الحقيقي.

وقالت "نحن لسنا في وضع يتواجد فيه جنودنا خلف خطوط العدو. نحن نتحدّث عن نشاط هندسي على أرض ضمن سيادة دولة إسرائيل"، متّهمةً نتانياهو "بتضخيم حجم الحدث".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء أنّه رصد أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلّل من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، وباشر عملية تدميرها.

وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس إنّ الأنفاق لم تكن بعد صالحة لشنّ هجمات ولا تشكّل "تهديداً فورياً" لسكان شمال إسرائيل.

لكن نتانياهو الذي يطرح دائماً نفسه بصفته حامي "أمن" إسرائيل، لاستقطاب الناخبين، تحدّث عبر شاشة التلفزيون مساء الثلاثاء ليشرح ما تمثّله هذه الأنفاق من تهديد وبجانبه رئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت.

والأربعاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش خلال مكالمة هاتفية إنّه "يتوقّع من الأمم المتّحدة أن تدين بقوّة انتهاك السيادة الإسرائيلية"، وذلك بحسب تغريدة نشرها مكتب نتانياهو.

كما ناشد نتانياهو المجتمع الدولي الانضمام إليه في مطالبته "بفرض عقوبات أكبر على حزب الله".

ويسعى نتانياهو إلى الحفاظ على ائتلافه في الحكم بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي عقب وقف إطلاق النار المثير للجدل في غزة وهو ما ما قلّص أغلبيته في الكنيست إلى صوت واحد.

كما يواجه رئيس الوزراء مشكلات قانونية إذ أوصت الشرطة الأحد بتوجيه تهمة الفساد له ولزوجته سارة.

وقالت ليفني إنّ نتانياهو يسعى إلى جعل الناس ينسون الانتقادات التي وجّهها له سكّان جنوب إسرائيل الذين اتّهموه بأنه فشل في وقف الهجمات الصاروخية على بلداتهم انطلاقاً من قطاع غزة.

وقالت "هذا هو السبب الذي دفعه إلى تحويل حدث يتّصل بالهندسة الدفاعية إلى عملية عسكرية دراماتيكية. تمّ ذلك لسببين: إمّا أنّ رئيس الوزراء يشعر بالهلع، أو أنّه يريد أن ينشر الذعر لتبرير تصرفاته، أي تأخير الانتخابات والتخلّي عن سكان جنوب إسرائيل".

وفي مقابلة هاتفية مع صحافيين أجانب، قالت تسيبي ليفني إنّ المجتمع الدولي يجب أن يمارس مزيداً من الضغط على لبنان بشأن أنشطة حزب الله.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب