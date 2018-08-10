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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 05:02 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:02

تشييع احد ضحايا اطلاق النار بعد انتخابات زيمبابوي قرب هراري في 5 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)