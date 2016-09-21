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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2016 04:17 م 21 سبتمبر 2016 - آخر تحديث - 16:17

رجل اصيب بجروح قرب مكاتب حزب المعارضة التي احرقت في كنشاسا ليلا، في 20 ايلول/سبتمبر 2016 (afp_tickers)