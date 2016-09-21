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رجل اصيب بجروح قرب مكاتب حزب المعارضة التي احرقت في كنشاسا ليلا، في 20 ايلول/سبتمبر 2016

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اعلن الحزب المعارض التاريخي في جمهورية الكونغو الديموقراطية الاربعاء الذي كان دعا الى تظاهرات الاثنين للمطالبة برحيل الرئيس جوزيف كابيلا في كانون الاول/ديسمبر ان اعمال العنف يومي الاثنين والثلاثاء في كينشاسا اوقعت "اكثر من 100 قتيل".

وقال برونو تشيبالا المتحدث باسم الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لفرانس برس، ان "عدد القتلى خلال هذين اليومين بلغ اكثر من 100 قتيل" مشككا بالحصيلة الرسمية المؤقتة التي اعلنتها الشرطة في وقت سابق مؤكدة انها 32 قتيلا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب