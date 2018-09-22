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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 03:39 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:39

الزعيم المعارض في جنوب افريقيا موسي مايما خلال اطلاق حملته الانتخابية في 22 ايلول/سبتمبر 2018

أطلق "التحالف الديموقراطي"، اكبر حزب معارض في جنوب افريقيا السبت في جوهانسبرغ حملته للانتخابات العامة المقررة في 2019.

ووجه رئيس الحزب موسي ميمان انتقادا شديدا الى حزب "المؤتمر الوطني الافريقي" الذي يحكم البلاد منذ اول انتخابات حرة في 1994.

وقال في خطاب القاه في حي فقير في جوهانسبرغ في حضور الاف من انصاره ان "جنوب افريقيا التي اراها اليوم لا تمت بصلة الى تلك التي حلمنا بها في 1994".

واضاف ان "هذا الحلم الذي تقاسمه الجميع (...) اصبح كابوسا"، منددا بالبطالة وانعدام الامن وفساد المسؤولين.

وهاجم "الحكومة التي اعتقدت انها تستطيع ان تكون ثرية باموال الشعب".

وأجبر الحزب الحاكم الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حكم منذ 2009 على الاستقالة في شباط/فبراير الفائت على خلفية فضائح فساد. ووعد خلفه سيريل رامافوزا بالقضاء على الفساد واحياء الاقتصاد على وقع نسبة بطالة تناهز 28 في المئة.

وسجل "المؤتمر الوطني الافريقي" في انتخابات 2016 المحلية اسوأ نتيجة له على الصعيد الوطني (54 في المئة)، ما احيا آمال "التحالف الديموقراطي" الذي سيسعى الى حرمانه الغالبية البرلمانية المطلقة في 2019.

وقال موسي ميمان "أريد ان أنهض بالحكومة، أريد ان أنهض بجنوب افريقيا. ثمة حزب واحد يستطيع تحقيق التغيير الذي سيبني بلدا للجميع، وهذا الحزب هو التحالف الديموقراطي".

وبعدما اعتبر طويلا حكرا على البيض، شرع التحالف الديموقراطي ابوابه للسود، وخصوصا عبر انتخاب ميمان الاسود (38 عاما) رئيسا له في 2015.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب