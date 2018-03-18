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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 02:19 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:19

جنود روس يدلون باصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ستافروبول في 18 اذار/مارس 2018

تحدثت منظمة غير حكومية ونشطاء في المعارضة الروسية الاحد عن عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع ان يفوز بها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بولاية رابعة.

وقالت منظمة "غولوس" غير الحكومية لمراقبة الانتخابات والتي تنشر على الانترنت قائمة بالمخالفات، انها احصت 1764 مخالفة بعد ظهر اليوم، من بينها منع مراقبين من اداء عملهم.

وقالت حركة اليكسي نافالني المعارض الرئيسي لبوتين الذي منع من الترشح في الانتخابات لاسباب قانونية، أنها ارسلت 33 الف متطوع لمراقبة الانتخابات.

وتحدث موقع نافالني عن مئات من حالات التزوير خصوصا في موسكو والمنطقة المحيطة بالعاصمة، وفي سانت بطرسبرغ وبشكورتوستان في الاورال.

واظهرت احدث استطلاعات الراي ان الدعم لبوتين منخفض بشكل كبير في موسكو وسانت بطرسبرغ مقارنة مع باقي انحاء روسيا.

وتم منع مراقبين من انصار نافالني من دخول بعض مراكز الاقتراع، بحسب ما صرح محامي في حملته في مؤتمر صحافي.

وارفق نافالني في تغريدة له رابط لتسجيل فيديو يظهر بعض الناخبين يدلون بصوتهم اكثر من مرة في احدى المراكز في اقصى شرق روسيا.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية انها ستحقق في ذلك.

واضافت اللجنة ان نحو ثمانين بالمئة من مراكز الاقتراع مراقبة بالكاميرات.

ومع تأكد نتيجة الانتخابات، فإن التركيز الرئيسي اصبح مشاركة الناخبين، حيث يسعى الكرملين الى الحصول على اصوات كبيرة لبوتين، ودعا نافالني الى مقاطعة الانتخابات.

وقال نشطاء من المعارضة انهم شاهدوا حافلات تنقل ناخبين الى مراكز الاقتراع بواسطة الشرطة، وتوزيع قسائم خصومات على الناخبين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب