هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 02:15 م

المعارض الفنزويلي خوان غوايدو خلال مؤتمر صحافي في بوغوتا في 20 كانون الثاني/يناير 2020

يلتقي المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسا موقتاً لفنزويلا، الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، كما أكدت الحكومة البريطانية.

واستقبل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب غوايدو بعد الظهر، ويتوقع أن ينضم إليهما جونسون، بحسب الحكومة.

وأعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني "المملكة المتحدة اعترفت به رئيساً موقتاً. نعتبر، مع شركائنا الدوليين، أنه الشخص الأفضل لإخراج فنزويلا من الأزمة الحالية، في ظل غياب رئيس منتخب بشكل شرعي".

وغوايدو ممنوع من مغادرة الأراضي الفنزويلية، لكنه التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كولومبيا الأحد، ومن المتوقع أن يقابل الأربعاء في بروكسل مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. كما يفترض ان يشارك الخميس في مؤتمر دافوس في سويسرا.

وغوايدو الذي أعيد انتخابه في 5 كانون الثاني/يناير رئيساً لمجلس النواب الفنزويلي، أعلن نفسه قبل عام رئيساً موقتاً لفنزويلا معتبرا ان مادورو "اغتصب" للسلطة بسبب "تزوير" شاب إعادة انتخابه عام 2018.

واعتبرت الحكومة الفنزويلية ان جولة غوايدو الخارجية "بلا معنى"، ووصفه المسؤول الفنزويلي الكبير ديوسدادو كابييو بأنه "خادم ذهب للقاء أسياده في كولومبيا".

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