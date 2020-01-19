هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 03:08 م

المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في 5 كانون الثاني/يناير 2019 خلال حفل تنصيبه في كراكاس

وصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف نحو خمسين دولة به رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إلى كولومبيا حيث يُفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكتب غوايدو على تويتر "انا في كولومبيا فعلا"، وشكر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على "دعمي في معركتي. سنوجد الظروف التي ستقودنا إلى الحرية" معربا عن أمله في عودته إلى فنزويلا "مع كثير من الأخبار الجيدة".

بدوره، كتب دوكي على تويتر أنه سيعقد اجتماع عمل مع غوايدو.

وكان النائب ستالين غونزاليز اعلن لوكالة فرانس برس إن غوايدو سيلتقي بومبيو في بوغوتا حيث يبدأ وزير الخارجية الاميركي الاثنين جولةً في أميركا اللاتينية وفي منطقة البحر الكاريبي.

وغوايدو الذي أُعيد انتخابه في الخامس من كانون الثاني/يناير على رأس البرلمان الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يحاول منذ عام إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو من دون جدوى.

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