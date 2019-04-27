هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 07:36 م

الزعيم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو يلقي كلمة أمام انصاره في كراكاس في السابع والعشرين من نيسان/ابريل 2019

دعا الزعيم المعارض في فنزويلا خوان غوايدو مجددا الجيش السبت الى التوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك خلال تظاهرة شارك فيها في العاصمة كراكاس في إطار الضغوط لدفع الرئيس الى الاستقالة.

واختار غوايدو، الذي اعترفت نحو خمسين دولة به رئيسا انتقاليا للبلاد، حي الأعمال في كراكاس لقيام المئات من أنصاره بأداء قسم يمين الولاء للمعارضة في إطار "لجان تعبئة شعبية".

وتوجه في كلمته مرة جديدة الى الجيش الذي يسيطر بشكل خاص على القطاع النفطي رئة الاقتصاد الفنزويلي. واعتبر غوايدو أن دعم الجيش "أساسي، إلا أن الوقت يمر ولا يمكن أن ننتظر الى الأبد" معتبرا أن "لدى العسكريين فرصة تاريخية للخروج مرفوعي الرأس" في حال انضموا الى المعارضة.

ودعا غوايدو أنصاره الى النزول بكثافة الى الشارع في الاول من ايار/مايو بمناسبة عيد العمال لكي تكون التظاهرة في هذا اليوم "الأكبر في تاريخ" فنزويلا وصولا الى إنهاء "اغتصاب السلطة" من قبل مادورو حسب قوله.

ويتهم الرئيس مادورو غوايدو بالسعي للقيام بانقلاب عليه بمساعدة الادارة الاميركية.

وفي الجانب الاخر من العاصمة تجمع آلاف الاشخاص من انصار مادورو للاحتفال بخروج فنزويلا من منظمة الدول الاميركية التي تتخذ من واشنطن مقرا.

وكانت الحكومة الفنزويلية اعلنت منذ عامين عزمها على الانسحاب من هذه المنظمة التي تتهمها بالمشاركة في حملة لزعزعة الاستقرار في فنزويلا لصالح المعارضة.

ودعت السلطات أيضا الى التظاهر في الاول من ايار/مايو في وسط العاصمة تعبيرا عن الدعم للرئيس مادورو.

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