هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 12:44 م

مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج على شرفة السفارة الاكوادورية في لندن في 19 ايار/مايو 2017

أكد مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب الجمعة أن المعاملة التي يلقاها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج الموقوف في بريطانيا والمهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالتجسس تعرض حياته "للخطر".

وعبر نيلز ميلزر الذي زار أسانج في أيار/مايو في سجنه في لندن، عن "قلقه ازاء استمرار تدهور الوضع الصحي لجوليان أسانج منذ توقيفه واحتجازه في بداية العام الجاري".

وأكد الخبير أن "حياته اصبحت في خطر".

ويتهم القضاء الأميركي أسانج ب"التآمر" والمشاركة في "عصابة أشرار" لارتكاب "قرصنة معلوماتية" بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ على الحصول على كلمة مرور والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية.

ويرفض أسانج تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأكثر، حسب ممثل وزارة العدل الأميركية. لكن تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى هذا البلد.

وبانتظار ذلك، يمضي أسانج حكما بالسجن خمسين أسبوعا بتهمة مخالفة شروط الإفراج المؤقت عنه أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور حيث أمضى سبع سنوات.

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