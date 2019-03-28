هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 04:38 م

عنصر من قوات الأمن السورية عند مركز حدودي في القنيطرة في هضبة الجولان في 26 آذار/مارس 2019

أكد ملك المغرب محمد السادس والعاهل الأردني عبد الله الثاني في بيان مشترك الخميس أن قرار إسرائيل ضم هضبة الجولان المحتلة هو "قرار لا شرعي وباطل".

وقال البيان إن "قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل هو قرار لا شرعي وباطل، ويشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا قرارات مجلس الأمن".

وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أنه "وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة".

وزار العاهل الأردني المغرب في اطار جولة تشمل ايضا ايطاليا وفرنسا وتونس.

ولم يعلق البيان في شكل مباشر على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها العام 1981.

ودافعت الولايات المتّحدة الأربعاء في مجلس الأمن الدولي عن هذا القرار، وهو موقف دانه بالإجماع شركاؤها الـ14 الآخرون في الأمم المتّحدة خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من سوريا.

واعتبرت جامعة الدول العربية التي علقت منذ سنوات عضوية سوريا فيها، على لسان أمينها أحمد أبو الغيط الإثنين، أنّ الاعتراف الأميركي "باطل شكلاً وموضوعاً".

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الخطوة الثلاثاء ووصفتها بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويُعدّ الجولان منطقة استراتيجية، كونها غنية بالمياه ويطل الجزء المحتل منها على الجليل وبحيرة طبريا.

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