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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 02:48 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:48

فاطمة البالغة من العمر 17 عاماً مثل آلاف من الفتيات اللواتي يعملن خادمات في المنازل في المغرب تعرضت للاستغلال وسوء المعاملة ولكنها تمكنت من الهرب (afp_tickers)