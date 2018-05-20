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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 01:27 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:27

رجل صحراوي يرفع علم بوليساريو في منطقة المحبس امام جنود مغاربة يراقبون الجدار الفاصل بين الصحراء الغربية والمغرب في 03 شباط/فبراير 2017

اتهم المغرب الاحد جبهة بوليساريو بالقيام ب "استفزازات" في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية منددا بما قال انه "انتهاك جديد موصوف لاتفاق وقف اطلاق النار" في هذه المنطقة الصحراوية المتنازع عليها.

وقالت الخارجية المغربية في بيان ان المملكة ابلغت مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وبعثة الامم المتحدة في المنطقة، وطلبت من هذه الجهات "اتخاذ الاجراءات الضرورية ضد هذه الممارسات غير المقبولة" في بلدة تيفاريتي.

وكثيرا ما يتهم المغرب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بالتوغل في المنطقة العازلة حيث تيفاريتي.

وتحدثت الخارجية المغربية عن "مباركة وتواطؤ" الجزائر معتبرة انها "تتعنت في تشجيع مرتزقتها في البوليساريو".

وطالبت الرباط ب "تحقيق دولي" حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية، منددة بظروف عيشهم "المهينة" والاستيلاء على المساعدة الانسانية التي ترسل الى المنطقة التي تسيطر عليها بوليساريو.

واتهم المغرب في الاشهر الاخيرة بوليساريو بالقيام باعمال بهدف تغيير الوضع الميداني مع تحركات افراد ونقل كيانات ادارية الى ابعد من حدود المنطقة العازلة كما هي محددة في اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 1991 بين الجانبين.

ودعا غوتيريش السبت الى التحلي ب"اقصى مستويات ضبط النفس" محذرا من تغيير "الوضع القائم" في الصحراء الغربية.

وكان المغرب سيطر مع رحيل المستعمر الاسباني في 1975 على ثلثي الصحراء الغربية.

واعلنت جبهة بوليساريو فيها سنة 1967 "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" وقاتلت القوات المغربية حتى التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في 1991.

وتطالب جبهة بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية ويرفض المغرب اي حل غير حكم ذاتي تحت سيادته.

وتزايد التوتر اثر اتهام المغرب ايران بانها ساعدت عسكريا بوليساريو عبر حليفها حزب الله اللبناني ب "دعم" من الجزائر وذلك قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران في الاول من ايار/مايو.

ونهاية نيسان/ابريل فرضت واشنطن على شركائها في مجلس الامن التمديد لستة اشهر فقط لبعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. وقال دبلوماسيون ان واشنطن ارادت بذلك الضغط للتوصل الى نتائج في ملف الصحراء الغربية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب