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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 05:43 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:43

مهاجرون افارقة شبان ينظرون الى جيب سبتة بينما يقفون في مكب للنفايات في شمال المغرب في 5 تموز/يوليو 2018.

رحلت السلطات المغربية مئات المهاجرين خلال الايام الماضية من مدينتي طنجة والناظور في شمال المملكة، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة السبت.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية في طنجة إن هذه العمليات "تندرج في سياق جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن عدد المرحلين يراوح بين 1600 و1800 شخص.

وأوضح المصدر أنهم نقلوا الى "مدن تتوافر فيها شروط حياة أفضل بالنسبة اليهم".

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس إن "السلطات واصلت السبت إيقاف مهاجرين من داخل بيوت في الناظور ومخيمات في ضواحيها وكذلك من مدينة طنجة ليتم ترحليهم نحو وجهات أخرى مثل مدينة تيزنيت (جنوب)".

وأشار إلى أن هذه العمليات بدأت الخميس، من دون أن تتوافر لديه أرقام دقيقة حول عدد من شملتهم.

وتعتبر الجمعية هذه التوقيفات "غير قانونية"، منددة بما تعتبره "دور دركي أوروبا الذي يلعبه المغرب لصالح الاتحاد الأوروبي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وسجل تقرير اصدرته الخارجية الاميركية اخيرا "استمرار السلطات المغربية في القيام بعمليات ترحيل قسري لمهاجرين في وضعية غير قانونية نحو وجهات داخل البلاد، انطلاقا من الناظور خصوصا"، مع الاشارة في الوقت نفسه إلى تراجع هذه العمليات في السنوات الأخيرة.

ويعد شمال المغرب ممرا تقليديا للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا برا عبر جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين، أو بحرا عبر المتوسط.

وباتت اسبانيا هذا العام الوجهة الرئيسية للمهاجرين متجاوزة ايطاليا. ووصل إليها منذ مطلع العام الجاري نحو 21 الف مهاجر بحرا، وقضى 304 خلال محاولتهم بلوغ سواحلها الجنوبية، وفق احصاء لمنظمة الهجرة الدولية.

ويتحدر أغلب المهاجرين المارين عبر المغرب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن رئيس الحكومة الاسبانية الجديد بيدرو سانشيز والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت في اسبانيا، اتفاقهما على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر الى المغرب المعني مباشرة بهذه الازمة.

إس ب - صوف/ب ق

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب