هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 09:40 ص

شموع تكريمية لسائحتين اسكندنافيتين قتلتا خلال اجازة في ضواحي مراكش، أمام السفارة الدنماركية في الرباط في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت السلطات المغربية الخميس تفكيك خلية من ستة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، وسعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية "تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة".

وأضاف أن المشتبه بهم "أعلنوا ولاءهم" لتنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى "سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة" دون الكشف عن تفاصيل.

ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، "كان على صلة" بعناصر تنشط بفرع التنظيم في ليبيا.

وينشط الموقوفون في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية (غرب) ومراكش (جنوب).

ويلاحق القضاء المغربي حاليا أكثر من عشرين شخصا على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف كانون الأول/ديسمبر 2018 حيث كانتا تمضيان اجازة في ضواحي مراكش.

وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة إلى خلية بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام وكالة فرانس برس في وقت سابق.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) عام 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية والتشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب.

بور -إسب/غد

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