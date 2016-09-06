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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2016 03:42 م 06 سبتمبر 2016 - آخر تحديث - 15:42

العاهل المغربي محمد السادس في شباط/فبراير 2016 في ورزازات (afp_tickers)