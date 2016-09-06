المغرب ينضم الى معاهدة آسيان للصداقة والتعاون
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العاهل المغربي محمد السادس في شباط/فبراير 2016 في ورزازات(afp_tickers)
انضم المغرب الثلاثاء الى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)، في سابقة لدولة عربية وافريقية، وفق ما افاد مصدر رسمي في الرباط.
ووقع ناصر بوريطة الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في فينتيان بلاوس وثائق انضمام المغرب الى معاهدة الصداقة والتعاون لاسيان، وفق ما اعلنت وكالة الانباء المغربية الرسمية.
واضافت الوكالة ان المغرب يصبح بذلك "اول بلد عربي وافريقي ينضم" الى هذه المعاهدة.
وتم التوقيع على هامش اعمال قمة قادة اسيان المنعقدة في عاصمة لاوس.
وتعتمد المملكة المغربية دبلوماسية نشطة على المستوى الافريقي وايضا الدولي مع رهان استراتيجي يتمثل في الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية امام معارضة جبهة البوليساريو الساعية الى استقلال هذه المنطقة.
واعلن المغرب في تموز/يوليو نيته الانضمام مجددا الى الاتحاد الافريقي الذي كان خرج منه منذ 1984.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب