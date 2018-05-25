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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 07:30 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:30

اعلام اميركية وصينية في البيت الابيض خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لواشنطن في 23 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)