المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف في 02 حزيران/يونيو في بكين
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اعلام اميركية وصينية في البيت الابيض خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لواشنطن في 23 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلنت وكالة انباء الصين الجديدة الجمعة ان وزير التجارة الاميركي ويلبور روس سيتوجه الاسبوع المقبل الى الصين لاجراءا سلسلة من المشاورات حول الخلاف التجاري بين البلدين.
وقالت وكالة الانباء الرسمية ان الوفد الاميركي سيزور بكين من الثاني الى الرابع من حزيران/يونيو.
واتفقت الولايات المتحدة والصين الاسبوع الماضي على هدنة في الحرب التجارية المعلنة بينهما، بينما كان يفترض ان تدخل رسوم جمركية مرتفعة بقيمة خمسين مليار دولار على صادرات صينية الى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 22 ايار/مايو.
وخلال مفاوضات في واشنطن، وعد الوفد الصيني الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي باستيراد مزيد من المنتجات الاميركية الى الصين، لكنه لم يذكر اي ارقام.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب طالب بكين بخفض الفائض في التجارة بين البلدين لمصلحتها بمقدار مئتي مليار دولار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب