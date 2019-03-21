هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 07:20 ص

جولة محادثات بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في واشنطن في 21 شباط/فبراير 2019

يزور ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين الصين في 28 و29 آذار/مارس لاجراء جولة محادثات جديدة بهدف تسوية النزاع التجاري بين البلدين، وفق وزارة التجارة الصينية الخميس.

وبعد زيارتهما، سيتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى الولايات المتحدة في نيسان/ابريل لمتابعة المفاوضات، بحسب المتحدث باسم الوزارة غاو فينغ في مؤتمر صحافي.

وتختلف واشنطن وبكين حول الصيغة النهائية لاتفاق تجاري، إذ يطالب المسؤولون الأميركيون بتغييرات جذرية على السياسات الصناعية للصين.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء من أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية قد تبقى سارية "لفترة طويلة" مبددا الآمال في التوصل لاتفاق يتم بموجبه إلغاؤها.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة في الأشهر الثمانية الماضية فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من السلع فيما بينهما، مما أرخى بثقله على قطاعات التصنيع في البلدين.

والجمعة وافق البرلمان الصيني على قانون للاستثمارات الأجنبية يهدف للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأميركية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.

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