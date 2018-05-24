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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 01:20 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:20

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية، الخميس إلقاء القبض على جهادي فرنسي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية قبل أيام أثناء اختبائه في محافظة الرقة في شمال سوريا.

وأورد المكتب الإعلامي لتلك القوات، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان أن "بعد عمليات تحري ومتابعة نفذت وحدات العمليات الخاصة للاستخبارات العسكرية في قوات سوريا الديموقراطية عملية خاصة يوم السبت 19 أيار/مايو 2018 أدت لاعتقال مجموعة من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي كان على رأسهم أدريان ليونيل كيالي الملقب ابو أسامة الفرنسي" وزوجته.

وأضاف البيان أنه بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة، معقله الأبرز سابقاً في سوريا، تخفى الجهادي الفرنسي في "منطقة الرقة ريثما تحين له الفرصة للعبور إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، ونتيجة عمليات البحث والمتابعة تم إلقاء القبض عليه" مع زوجته.

انتقل كيالي إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق البيان، في أذار/مارس العام 2015 أتياً من تركيا.

ويُعد واحداً من أخطر الجهاديين الفرنسيين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. كما يُعرف بإعلانه تبني تنظيم الدولة الإسلامية لهجمات نيس في العام 2016.

وألقت قوات سوريا الديموقراطية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، القبض على عشرات العناصر الفرنسيين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وبينهم توماس برنوين وايميلي كونيغ.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب