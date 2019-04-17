هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 12:11 م

قررت الملاكمة الإيرانية صدف خادم التي فازت في فرنسا بأول مباراة للمحترفين، ومدربها مهيار مونشيبور عدم العودة إلى إيران حيث يقولان إن مذكرة توقيف صدرت بحقهما، كما أعلنت الملحقة الصحافية لهما الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر نفسه إن الإيرانيين كان يفترض أن يستقلا الطائرة للعودة إلى إيران الثلاثاء، لكنهما بقيا في فرنسا ويقيمان حاليا في مدينة بواتييه (وسط الغرب).

وكانت صدف خادم مدربة اللياقة البدنية في طهران فازت في مباراة رسمية في الملاكمة على الفرنسية آن شوفان وأصبحت بذلك أول إيرانية تحقق ذلك، بينما تحظر طهران على النساء التدرب مع رجال والمشاركة في مسابقات للملاكمة.

ويبدو أن الملاكمة الشابة (24 عاما) التي شاركت في المباراة ببنطال قصير وقميص مفتوح، متهمة بمخالفة القانون الإيراني الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب، بينما يتهم مدربها بطل العالم السابق في الملاكمة، بالتواطؤ.

وقال مهيار مونشيبور أنه تبلغ بوجود مذكرة توقيف بحقه في رسالة نصية رفض كشف هوية مرسلها، حسب المصدر نفسه.

وأضافت الملحقة الصحافية أن وزارة الرياضة الفرنسية على علم بهذا الملف وأن الإيرانيين لا يرغبان في التحدث مباشرة.

وكانت خادم قالت لفرانس برس "أريد أن أحسن نفسي قدر الإمكان واذهب إلى أبعد حد ممكن وارسم الطريق للإيرانيات الأخريات لتتمكن من الاستمتاع بهذه الرياضة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك