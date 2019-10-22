هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 10:42 ص

اسبر خلال اللقاء مع الصحافيين الاربعاء في واشنطن، 28 اب/اغسطس 2019

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، بعد أيام من اعلان الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية في المملكة.

وزيارة اسبر للمملكة التي وصل اليها الاثنين، غير معلنة مسبقا، وتأتي بعد تلك التي قام بها المسؤول الأميركي لأفغانستان.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية السعودية إنّ الملك السعودي والوزير الأميركي عرضا "علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

كما تم "بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

وكانت واشنطن قررت في 11 تشرين الاول/اكتوبر نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد"، في السعودية لحماية حليفتها الرئيسية في المنطقة من أعمال "زعزعة الاستقرار" التي يقول الأميركيون إنّ إيران تقودها.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نشر 200 جندي مع صواريخ باتريوت في السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة، في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الاميركية منها في 2003.

وجاءت الخطوة الاميركية مع استمرار التوتر في الخليج.

والشهر الفائت، تعرّضت منشآت نفطية لشركة النفط السعودية الحكومية أرامكو لقصف بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ "كروز"، في هجوم تبنّاه المتمردون الحوثيون في اليمن، لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليته لإيران التي نفت أي ضلوع لها فيه.

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