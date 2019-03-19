هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 07:20 م

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في صورة من الارشيف.

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء اطلاق اربعة مشاريع ترفيهية في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 23 مليار دولار، وذلك في محاولة جديدة لتغيير المدينة المزدحمة.

ومشاريع "حديقة الملك سلمان" و"الرياض الخضراء" و"المسار الرياضي" و"الرياض آرت" هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الحكومية المهمة التي يشرف عليها نجل الملك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (33 عاما).

وفي تقرير منفصل، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الملك أمر أيضًا بتسمية أحد الطرق الرئيسية في العاصمة باسم الأمير محمد.

وتهدف المشاريع إلى "مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء المدينة"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وستكون هذه المشاريع باشراف ولي العهد.

ومن المتوقع ان تؤدي هذه المشاريع الى ايحاد "نحو 70 ألف فرصة عمل للمواطنين في مختلف القطاعات، كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 15 مليار دولار"، وفقا للمصدر.

ومن المقرر انطلاق أعمال التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.

وفي الاعوام الأخيرة، أعلنت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي عن مشاريع ضخمة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات في محاولة لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، لكن التنفيذ كان بطيئا.

وتتضمن المشاريع خططًا لبناء مدينة ضخمة بكلفة 500 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر الشمالي.

ويواجه ولي العهد الذي يقود حملة تحديث المملكة المحافظة، انتقادات بشأن احتجاز العديد من الناشطات والمحاكمات المستمرة التي تعتبر جزءا من حملة واسعة على المعارضين.

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