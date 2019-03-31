هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 03:00 ص

فولوديمير زلنسكي الممثل الأوكراني المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية والذي يتصدر استطلاعات الرأي بعيد إدلائه بصوته في كييف في 31 آذار/مارس 2019

تصدر ممثل يفتقر إلى الخبرة السياسية الأحد، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على أن يواجه في 21 نيسان/أبريل الرئيس المنتهية ولايته، وفق استطلاع للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، في استحقاق أجري على وقع نزاع دام يضع البلاد في صلب توترات بين موسكو والغرب.

وعلى الرغم من تشكيك نقاده في قدرته على الحكم وغموض برنامجه الانتخابي، استفاد الممثل فولوديمير زلسنكي من توجّه عالمي لرفض النخب حاضر بقوة في أوكرانيا التي تعاني منذ سنوات من مشاكل اقتصادية وفضائح فساد.

وتقتصر خبرة زلنسكي (41 عاماً) الوحيدة في الحكم على تأديته دور أستاذ تاريخ يصبح رئيساً للبلاد بشكل مفاجئ في مسلسل تلفزيوني.

وهو حصد أكثر من 30 في المئة من الأصوات مقابل نحو 18 في المئة فقط للرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو، فيما حلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ثالثة (14 في المئة)، بحسب الاستطلاع الذي شاركت ثلاثة مراكز في إجرائه.

ورحّب زلنسكي بنتائج الاستطلاعات واعتبرها "خطوة أولى نحو انتصار كبير"، فيما وصف بوروشنكو حلوله ثانيا بـ"الدرس القاسي".

من جهتها رفضت تيموشنكو النتائج مؤكدة أنها حصلت على نسبة أصوات تخوّلها خوض الدورة الثانية.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الانتخابية أولى النتائج الجزئية ليلا. وبحسب اللجنة، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع عند الساعة 12:00 ت غ 45 بالمئة، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في انتخابات عام 2014.

وأطلق بوروشنكو (53 عاماً) إصلاحات مهمة خصوصاً في الجيش وقطاع الطاقة وأيضاً في الصحة العامة والتعليم، لكنه ينتقد بشدة لعدم بذله جهوداً كافية في مجال مكافحة الفساد.

وفي ضوء نتائج الاستطلاعات بات على بوروشنكو، حامل تطلعات الأوكرانيين الموالية للغرب والذي انتخب رئيساً فيما كانت الأزمة في أوجها، أن يبذل جهدا كبيرا لمقارعة زلسنكي في الدورة الثانية.

وتحيط تساؤلات كثيرة بمدى قدرة زلسنكي على تشكيل غالبية وسط تحديات كثيرة.

وتعدّ أوكرانيا، البلد الواقع على أبواب الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، أكثر البلدان فقراً في أوروبا.

ورغم ابتعادها عن روسيا وتحولها نحو الغرب، تمر حالياً بأسوأ أزمة منذ استقلالها عام 1991.

واعقب وصول الموالين للغرب إلى السلطة عام 2014، ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ونزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين أسفر حتى الآن عن 13 ألف قتيل.

وتحدّثت السلطات الأوكرانية السبت عن مقتل عسكري في شرق البلاد، هو السادس عشر الذي يقتل منذ بداية العام في مواجهات ينظر إليها كثر في أوكرانيا على أنها "حرب استقلال" في مواجهة متمردين تتهم كييف والغرب روسيا بدعمهم عسكريا.

- زلنسكي يعد بـ"حياة جديدة" -

وبعد إدلائه بصوته الأحد أعرب زلنسكي عن ثقته بالفوز وقال إن "حياة طبيعية جديدة تبدأ، من دون فساد ورشاوى".

وتعزز الصعود السريع لزلنسكي نتيجة سأم الأوكرانيين من الطبقة السياسية الغارقة في الفضائح وشعورهم بخيبة الأمل بعد خمس سنوات من الحراك الموالي للغرب في ساحة ميدان الذي أوصل بترو بوروشنكو إلى الحكم.

ويتساءل منتقدو الممثل عن مدى قدرته على الحكم، ويلقبونه أحياناً بـ"صفر"، فيما يرى فيه مؤيدوه وجهاً جديداً.

ويتهمه البعض أيضاً بأنه دمية بيد الأوليغارشي السيئ السمعة إيغور كولومويسكي، عدو بوروشنكو، وهو ما ينفيه زلنسكي.

من جهته قال بوروشنكو الذي يطرح نفسه ضامنا لتوجه بلاده الموالي لأوروبا "إلى الأمام، نحو انضمامنا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وقال رومان 52 عاماً وهو من سكان لفيف، معقل القوميين في الغرب، "منحت صوتي لزلنسكي، ربما يفوز"، متابعاً "نال الآخرون فرصتهم لكنهم لم يفعلوا شيئاً".

وصوتت إيرينا، 48 عاماً، لبترو بورشنكو. وقالت "أدرك جيداً سيئاته، لكن إعجابي بزلنسكي وتموشنكو أقلّ"، مضيفة "انتخبت لكي تنتهي الحرب. أريد أن ننعم بالهدوء".

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