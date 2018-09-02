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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 12:30 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:30

دراجة تمر في 30 آب/اغسطس 2018 امام لافتات ترحب بمندوبي البلدان ال 18 المشاركين في منتدى جزر المحيط الهادئ في نورو.

يعقد قادة دول المحيط الهادئ الاثنين في ناورو قمة سنوية يفترض أن تتمحور نظريا حول مسائل أساسية مثل التأثير المدمر للاحتباس الحراري على أرخبيلات مغمورة بالمياه أو التأثير المتنامي للصين، لكن يتوقع أن تتأثر بمخيم مثير للجدل يضم مئات من طالبي اللجوء الذين أبعدتهم استراليا.

ويعد المنتدى الثامن عشر لجزر المحيط الهادىء الذي يستمر اربعة ايام على هذه الجزيرة الاستوائية الصغيرة، مناسبة لإلقاء نظرة كاشفة على مخيم الاعتقال المنسي هذا، والذي وصفته منظمة العفو الدولية و80 منظمة غير حكومية في نداء الى قادة المحيط الهادئ بأنه "وصمة عار على المنطقة".

وفي هذا النداء، كتبت روشيكا ديو، الباحثة لدى منظمة العفو الدولية للمحيط الهادئ ان "قادة جزر المحيط الهادئ لم يعد بامكانهم ان يستمروا في تجاهل هذه المسألة التي ستدرج في رأس جدول اعمال مناقشات منتدى جزر المحيط الهادئ". واضافت "هذا وضع ميئوس منه يتطلب التحرك العاجل".

ويضم معسكر الاحتجاز حوالى 220 طالب لجوء، بينهم حوالى 10 أطفال حاولوا الوصول إلى أستراليا عن طريق البحر، وقد أرسلوا بموجب سياسة هجرة قاسية، إلى مناطق نائية في المحيط الهادئ، الى دولة ناورو الصغيرة او بابوازيا غينيا الجديدة.

- معاملة غير انسانية -

وتبرر كانبيرا سياستها بضرورة منع وصول سفن المهاجرين غير القانونيين، وبهذه الطريقة إنقاذ حياة مهاجرين يحاولون خوض غمار هذه الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر. وحتى لو اعتبر طلب اللجوء الذي يقدمه المهاجرون سليما، فلم يتم قبولهم على الاراضي الاسترالية.

وتعرضت السلطات الاسترالية مرارا للانتقاد بسبب الظروف الحياتية في هذه المخيمات التي يبقى فيها اللاجئون الى ما لا نهاية، من دون امكانية مغادرتها.

وفي تقرير صدر في 2016، نددت لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة ب "معاملة غير انسانية ومهينة" يتعرض لها القاصرون في ناورو "بما في ذلك اعمال عنف جسدية ونفسية وجنسية".

في هذه الاثناء، يعد هذا المخيم اساسيا لاقتصاد ناورو، المنهكة منذ استنزاف احتياطيات الفوسفات التي ساهمت في نموها القرن الماضي.

وبالاستناد الى الارقام الاسترالية، ارتفعت العائدات العامة لهذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 الف نسمة وتصنفها فرنسا بين الملاذات الضريبية، من 20 الى 115 مليون دولار استرالي (12 الى 72 مليون يورو) بين 2010-2011 و2015-2016، بفضل المساعدات الاسترالية.

ودلالة على الطابع الحساس لهذا الموضوع، حذرت السلطات في ناورو الصحافيين الذين يغطون عقد هذا اللقاء الديبلوماسي من ان تأشيراتهم ستلغى اذا ما كتبوا عن المخيم.

- من دون الاسترالي موريسون -

وقالت السلطات "ليس مسموحا لكم سوى ان تغطوا او تلتقطوا صورا او اشرطة فيديو للقمة. واي موضوع آخر يجب ان يحصل على موافقة جمهورية ناورو".

ناورو التي تبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا هي اصغر دولة جزيرة في العالم وسيكون من الصعب على المندوبين تجاهل وجود مخيم الاعتقال.

ولم تستبعد رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرت التي اقترحت عبثا على استراليا وناورو استقبال 150 لاجئا، القيام بمحاولة لزيارة المخيم.

وقالت للصحافيين "آمل في ان تتاح لي على الاقل امكانية التطرق الى موضوع اللاجئين في الجزيرة. لا أعرف الشكل الذي سيتخذه ذلك".

وقرر رئيس الوزراء الاسترالي الجديد سكوت موريسون الذي تولى منصبه للتو، ألا يشارك في منتدى جزر المحيط الهادئ.

وأحد أهداف اللقاء الدبلوماسي هذه السنة، تأسيس صندوق من 1,5 مليار دولار لمساعدة المنطقة على مواجهة الاحتباس الحراري والكوارث مثل الزلازل.

وقالت الامينة العامة للمنتدى ميغ تايلور ان "الاحتباس الحراري هو اكبر تهديد لوجود وسلامة شعوبنا ورفاهيتها".

ويتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة آفة السمنة وادارة مخزونات التونة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب