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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 06:25 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 06:25

جنود كوريون جنوبيون واميركيون يشاركون في المناورات العسكرية السنوية في بوهانغ (جنوب شرق) في 12 اذار/مارس 2016 (afp_tickers)