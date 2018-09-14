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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 01:27 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:27

صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن عدد المهاجرين الوافدين برا إلى أوروبا بصورة غير قانونية بلغ حوالى 18 الفا منذ كانون الثاني/يناير، ما يزيد بسبع مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أنهم يصلون خاصة عن طريق تركيا نحو اليونان.

وتفيد احصاءات المنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من خمس المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى أوروبا يصلون عن طريق البر.

واضافت المنظمة في بيان ان "الـ17966 شخصا الذين وصلوا عن طريق البر إلى اوروبا بين كانون الثاني/يناير وأواخر ايلول/سبتمبر 2018 يمثلون زيادة بحوالى سبع مرات عن 2464 سجل وصولهم في الفترة نفسها من العام الماضي".

وتتزامن هذه الزيادة في عدد الوافدين برا مع تراجع توافد المهاجرين بحرا في ظل تزايد دوريات خفر السواحل الليبيين، ما زاد من صعوبة سلوك الطريق من ليبيا.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة ان حوالى 47 الفا و500 مهاجر وصلوا الى اوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية السنة، في مقابل حوالى 129 الفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة ان الطريق البري الذي يسلكه المهاجرون غير القانونيين بصورة خاصة هو الطريق من تركيا إلى اليونان، وقد أعلنت أثينا عن وصول 12 الفا و166 شخصا بالاجمال برا منذ بداية السنة. وفي المقابل، سجلت اليونان طوال 2017 وصول حوالى 5550 شخصا عن طريق البر.

وفي ما يتعلق بالمهاجرين الاخرين غير القانونيين الذين وصلوا برا الى اوروبا منذ كانون الثاني/يناير وعددهم ستة آلاف، ، فقد وصل "معظمهم" الى سبتة ومليلية، الجيبين الإسبانيين في شمال المغرب، كما قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمن لوكالة فرانس برس.

وهاتان المنطقتان اللتان تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الاوروبي مع افريقيا، محاطتان بأسوار عالية تتعرض باستمرار لـ"هجمات" مهاجرين يحاولون الدخول الى اسبانيا.

واكثر من 50% من الذين يصلون الى اليونان سوريون وعراقيون وأفغان، بحسب منظمة الهجرة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب