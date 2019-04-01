هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 12:41 م

الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في شباط/فبراير 2019

أعلن الموفد الأميركي إلى أفغانستان الإثنين أنّه عاد إلى كابول للقاء المسؤولين الأفغان قبل عقد جولة مفاوضات جديدة مع طالبان بهدف وضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من 17 عاما.

وكتب الموفد الأميركي زلماي خليل زاد على تويتر أنه التقى بالفعل ممثلين حكوميين مسؤولين عن عملية السلام في البلاد. وقال "ناقشنا ضرورة إحراز تقدم في الحوار الأفغاني الأفغاني".

وكان خليل زاد أعلن في 12 آذار/مارس الفائت في إن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا "تقدما فعليا" خلال "جولة ماراثونية" جديدة هي الأطول في محادثات السلام التي جرت في الدوحة.

ويتفاوض الجانبان على أربع قضايا هي: ضمانات لمكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات (الأميركية)، وحوار أفغاني-أفغاني، ووقف شامل لإطلاق النار.

والجمعة، أعلنت الخارجية الأميركية أن جولة خليل زاد تندرج في إطار "جهود تسهيل عملية سلام تجمع كافة الفرقاء الأفغان في مفاوضات أفغانية-أفغانية شاملة".

لكن المفاوضات غير المسبوقة لم تتضمن مشاركة حكومة كابول بعد.

ورفضت حركة طالبان مرارا الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي تعتبره بمثابة دمية في أيدي الغرب.

وخلال جولته الحالية توقف خليل زاد الحالية في بلجيكا وبريطانيا سعيا إلى حشد التأييد لجهود السلام. وكان التقى الأسبوع الماضي مسؤولين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي في واشنطن.

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