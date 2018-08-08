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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 04:49 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:49

تظاهرة للعمال الافارقة في جنوب ايطاليا في الثامن من آب/اغسطس 2018 احتجاجا على شروط عملهم

تظاهر مئات العمال المياومين الأفارقة الاربعاء في جنوب ايطاليا بعد أن تركوا عملهم في حقول الطماطم، تعبيرا عن إحتجاجهم على المعاملة السيئة التي يعانون منها، بعد وفاة 16 منهم في حادثي مرور.

وسار العمال في سهل فوجيا في منطقة البوي وهم يهتفون "لا عبودية بعد اليوم". وتستقبل هذه المنطقة خلال الصيف آلاف العمال الافارقة، وايضا من بولندا وبلغاريا ورومانيا، للمشاركة في قطاف الطماطم وسط جو حار للغاية.

وسار العمال الافارقة تحت الشمس الحارقة ثلاث ساعات في طرقات صغيرة باتجاه مدينة فوجيا حيث انضمت اليهم مجموعة أخرى من المتظاهرين، وتجمعوا امام مقر المحافظة.

ومع أنهم جميعا في وضع قانوني، فإن هؤلاء العمال يعملون بشروط وأجور اقل من الحد الادنى الذي يحدده القانون، ويعيش قسم كبير منهم في اكواخ تفتقد الى ادنى مقومات العيش الكريم.

واذا كان لدى البعض عقود عمل، فإنهم لا يتلقون وصولات بالاجور التي يتقاضونها. كما أن الكثيرين منهم يعملون عبر وسطاء يستغلونهم ويأخذون قسما من أجورهم.

وقال عامل من مالي (22 عاما) لفرانس برس "اعمل بين 8 و10 ساعات يوميا مقابل 30 يورو مع استراحة لنصف ساعة فقط عند الظهر، وعلي ان ادفع خمسة يورو بدل نقل لاصل الى مكان العمل".

الا ان الحد الادنى للاجور في ايطاليا هو 48 يورو مقابل عمل يومي من سبع ساعات.

واذا كانت السنوات الماضية شهدت وفاة عدد من العمال خلال جمع الطماطم، فإن المسألة التي حركتهم هذه السنة هي قضية التنقل.

فقد وقع حادثان يومي السبت والاثنين الماضيين بين حافلتين كانتا تقلان عمالا زراعيين وشاحنتين تحملان طماطم ما أدى الى سقوط 16 قتيلا واصابة اربعة عمال بجروح خطرة جميعهم من افريقيا، باستثناء سائق احدى الحافلتين تبين أنه مغربي.

-"دماء الافارقة"-

وارتدى العمال المتظاهرون قبعات حمراء وزعتها عليهم نقابات عمالية وجمعيات لحمايتهم من حرارة الشمس الشديدة.

كما حمل بعضهم صناديق طماطم. وقال العامل من ساحل العاج كوغياتي دياكين (41 عاما) المقيم في ايطاليا منذ 12 عاما "هل تعرف ما هو سعر الطماطم الايطالية؟ إنه سعر دماء الافارقة".

كما قال في السياق نفسه باري الفا من ساحل العاج ايضا، ويقيم في البلاد منذ 15 عاما "نحن في حالة احباط وغير مرحب بنا. نحن لا شيء هنا".

وتفقد وزير الداخلية ماتيو سالفيني من اليمين المتطرف الثلاثاء المنطقة حيث التقى المسؤولين المحليين وممثلين عن العمال الزراعيين، ووعد بتشديد المراقبة لمنع الاستغلال.

وقال "إنها مسألة مافيات. في مقاطعة فوجيا هناك إجرام مافيوي أنوي استئصاله من كل الشوارع والقرى بكل السبل القانونية".

من جهته، قال النائب العام في فوجيا، لوجوفيتشو فاكارو في تصريحات صحافية إن التحقيقات حول شروط عمل العمال الزراعيين كشفت "وجود مجموعات مافيوية احيانا"، الا انه "لم يعثر حتى الان" على اي دليل على علاقة المافيا بحادثي المرور اللذين أوديا بحياة عدد من العمال.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب