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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 10:39 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:39

الكسندريا اوكاسيو-كورتيز مرشحة لمقعد عن نيويورك في مجلس النواب الاميركي نلقي كلمة في 2 آب/اغسطس 2018 في لوس انجليس

يتنافس عدد كبير من النساء للدخول إلى الكونغرس الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر في ظاهرة تسجل بعد سنة على إطلاق حركة # مي تو وكذلك لتحدي الرئيس دونالد ترامب.

وقالت رشيدة طليب بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية الثلاثاء في إحدى دوائر ميشيغن إن "انتخاب الرئيس ترامب دق ناقوس الخطر بالنسبة إلى النساء في البلاد".

وأعلنت لقناة "سي أن أن" الأربعاء "وكأننا قلنا لأنفسنا: جاء وقتنا. علينا التقدم ولم يعد يمكننا البقاء خارج الحلبة. علينا فعلا الترشح في الانتخابات والمطالبة بأن تكون لنا مكانتنا لأنه من الواضح أن كل شيء ينهار". ويتوقع أن تصبح طليب أول فلسطينية-أميركية تدخل إلى مجلس النواب.

وهي ليست الوحيدة الراغبة في دخول الكونغرس.

وذكر مركز الدراسات المتخصصة "سنتر فور أميريكن وومن اند بوليتيكس" الأربعاء "الأمر رسمي. لقد سجلنا رقما قياسيا للمرشحات تحت راية الأحزاب الكبرى لدخول المجلس".

وكان العدد حتى الآن 167. والأربعاء ترشحت 185 امرأة إلى مجلس النواب وقد يرتفع العدد في الانتخابات التمهيدية الجديدة.

وقالت الهيئة المستقلة على تويتر "رقم قياسي آخر: في 2018 عدد المرشحات لمناصب الحكام هو الأكبر" مع 11 مرشحة على الأقل بعد الانتخابات التمهيدية الثلاثاء. وتابعت "كان الرقم القياسي السابق 10 وسجل لأول مرة في 1994".

اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو تم تجاوز السقف للمرشحات إلى مجلس الشيوخ مع 42 امرأة - 24 ديموقراطيات و18 جمهوريات - مقابل 40 في 2016 بحسب الهيئة المستقلة.

وكتبت مديرة الهيئة ديبي والش أن المرشحات "يتنافسن في بعض السباقات الحامية في هذه الانتخابات".

ونتائج اقتراع السادس من تشرين الثاني/نوفمبر ستجدد المقاعد ال435 في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100 وحكام 36 ولاية.

- "مقاومة وأصيلة" -

ومثل رشيدة طليب هناك عدة مرشحات من أقليات غير ممثلة جيدا في الكابيتول، في موقع جيد للفوز بمقعد.

وهي حال الكسندريا اوكاسيو-كورتيز الإسبانية التي أصبحت في سن ال28 شخصية في التيار التقدمي الديموقراطي منذ فوزها المفاجئ في الانتخابات التمهيدية في نيويورك في حزيران/يونيو.

وارتدت شاريس ديفيدز قميصاً كتب عليه "قوية ومقاومة وأصيلة" ظهرت فيه على فيديو حملتها. وهي أميركية-هندية ومحامية وتمارس فنون الدفاع عن النفس، وفازت الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية في كانساس المحافظة.

وقالت في دعاية ظهرت فيها أثناء تدريبات "من الصعب أن تكون امرأة هنا". وتابعت "ومن الواضح أن ترامب والجمهوريين في واشنطن لا يكترثون بي وبأمثالي وكل الذين لا يفكرون مثلهم".

وبعد فوزها قالت مرشحة أميركية من أصول هندية ديب هالاند من نيو مكسيكو "إنه يوم تاريخي للنساء غير البيض ولأميركا عموما".

وذكرت الهيئة المستقلة بانه لم يسبق أن انتخبت أميركية-هندية إلى الكونغرس الأميركي.

- أقليات -

تترشح محاربات سابقات ومعلمات وخبيرات اقتصاد أو نادلات، في قلب رئاسة دونالد ترامب الذي استقبل في البيت الأبيض بتظاهرة تاريخية للدفاع عن حقوق النساء في كانون الثاني/يناير 2017.

وموجة النساء هذه تخللتها أشهر كشفت فضائح اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب وجهت إلى شخصيات معروفة.

لكن مع 24% من المرشحات لمجلس النواب هذا العام و20% فقط من النساء في الكونغرس، لا يزال مبدأ المساواة بعيدا كل البعد.

والحماسة ليست نفسها لدى الحزبين مع 42 جمهوريات و143 ديموقراطيات من المرشحات ال185 الى مجلس النواب.

وفي نقاش على تويتر الأربعاء رأت جمعية "عليها أن تترشحَ" (شي شود ران) المستقلة التي تشجع النساء على الترشح، أن ظاهرة العام 2018 ستستمر.

وأضافت "سنلمس تأثيرها خلال السنوات العشرين المقبلة مع فتيات سيكبرن وهن واثقات بأنهن سيتمكنَّ من الترشح للانتخابات".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب