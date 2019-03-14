هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 05:18 م

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدى مغادرتها مقر الحكومة البريطانية في لندن في 14 آذار/مارس 2019

رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي.

ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي أدى الى بريكست، وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس، وفيما البرلمان والبلاد منقسمين بشدّة حول ترتيبات الخروج من الاتحاد.

وطرح ذلك التعديل مجموعة برلمانية مستقلة تضم نوابا انشقوا عن حزب العمال ونواب من الحزب المحافظ، ويطلب تمديد مهلة العامين التي تنص عليها المادة 50 من اتفاقية لشبونة والخاصة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، أي إلى ما بعد 29 آذار/مارس، لطرح المسألة على الاستفتاء مرة ثانية.

ورفض النواب المحافظون النص بشكل كبير، فيما امتنع العديد من نواب حزب العمال عن التصويت، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد ان دعا نوابه الخميس إلى رفض دعم النص.

وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن قيادة حزب العمال اتبعت توصيات منظمة "بيبولز فوت" (صوت الناس) التي تنشط من أجل استفتاء ثان لكن تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لطرح المسألة أمام البرلمان.

واستنكر نواب المجموعة المستقلة موقف حزب العمال بعد رفض التعديل.

وكتب شوكا أوما النائب المنشق عن حزب العمال على تويتر "إدارة حزب (العمال) المشككة في الاتحاد الأوروبي خانت مناصرين وناخبين عماليين اليوم بامتناعها عن التصويت" على التعديل.

وقالت النائبة آنا سوبري، المتحدثة باسم المجموعة المستقلة إن "المجموعة المستقلة لن تستلم أبداً".

وأضافت في بيان "سنواصل ممارسة الضغوط لصالح تصويت على اتفاق نهائي لبريكست. سنواصل مساءلة الحكومة وأن نكون معارضة حقيقية بلادنا بحاجة إليها. الشعب البريطاني يستحقّ أن يقول الكلمة الأخيرة في بريكست".

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