هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2020 07:40 ص

صف من السيارات على الطريق العام في هونينغ بشرق فرنسا على الحدود مع ألمانيا في 16 آذار/مارس 2020 بعد فرض برلين إغلاقا جزئيا لحدودها سعيا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الأربعاء توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم الدولة الإسلامية، هجمات على منشآت عسكرية أميركية في البلاد.

وقالت نيابة كارلسروهي إن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن "هجمات قاتلة" على أشخاص بينهم أحد منتقدي الاسلام بدأوا التجسس عليه.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة صباح الأربعاء بينما جرت عمليات دهم للشرطة في عدد من مدن المنطقة، بينها إيسن.

أما المشتبه به الخامس فهو رافسان بي فقد أوقف في 15 آذار/مارس. وهم جميعا موقوفون قيد التحقيق.

وأوضحت النيابة أنهم ليقوموا بإعداد خططهم "كانوا على اتصال مع قياديين في الدولة الإسلامية في سوريا وأفغانستان"، مشيرة الى أنهم قاموا بعملية رصد "لمنشآت لسلاح الجو الأميركي في ألمانيا".

وقد انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الثاني/يناير 2019 واسسوا "خلية في ألمانيا"، وكان هدفهم الأول التوجه إلى طاجيكستان للمشاركة في معارك ضد الحكومة في "إطار الجهاد المسلح" حسب النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب.

وبعدما تخلوا عن هذا المشروع ركزوا خصوصا على أهداف عسكرية أميركية في ألمانيا.

وقالت النيابة إن "الخلية" قامت بشراء "أسلحة ثقيلة" وذخائر وكذلك مكونات لإنتاج متفجرات.

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