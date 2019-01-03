النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لخمسة موقوفين في قضية قتل جمال خاشقجي

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 09:58 ص

الصحافي السعودي جمال خاشقجي في صورة التقطت في البحرين في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014

طلبت النيابة العامة السعودية في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي الخميس عقوبة الإعدام لخمسة موقوفين، بحسب ما جاء في بيان للنائب العام بثته وكالة الأنباء السعودية.

جاء طلب النيابة العامة في "الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين (...) في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي"، حسبما ذكر النائب العام في بيان.

ومثل 11 متهما في القضية أمام المحكمة برفقة محاميهم.

وقال البيان إن النيابة العامة طالبت "بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم"، موضحا أن "بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

وأشار الى أن محامي الموقوفين "طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها".

وقتل جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول. وكان يكتب مقالات ناقدة لسياسات بلاده في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وأعلنت النيابة العامة السعودية بعد أسابيع من مقتله أن مجموعة من السعوديين شاركت في الجريمة من دون علم السلطات.

وقال النائب العام في بيانه اليوم أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وتابع "تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية" الى المسؤولين الأتراك ل"طلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية"، لكن "لم ترد عليها أي إجابة حتى تاريخه".

ورفضت السعودية طلب أنقرة محاكمة المتهمين في تركيا.

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