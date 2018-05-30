النيابة العامة الفدرالية البلجيكية تصف هجوم لييج بـ"جريمة قتل إرهابية"
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عناصر شرطة وعربة اسعاف في مكان اطلاق النار في لييج بشرق بلجيكا في 29 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
وصف القضاء البلجيكي الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى الثلاثاء في لييج بشرق البلاد بينهم شرطيتان بأنه "جريمة قتل إرهابية ومحاولة قتل إرهابية".
وأعلنت متحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية وينكي روغن للصحافة أن "الوقائع توصف بأنها جريمة قتل إرهابية ومحاولة قتل إرهابية".
وأضافت أن "عناصر التحقيق الأولية تشير إلى أنه قد يكون اعتداء إرهابيا" مشيرة إلى أن التحقيق "يتركز حاليا لمعرفة إن كان (المنفذ) تحرك بمفرده".
ولفتت المتحدثة إلى أنه يشتبه بارتكاب الرجل الالبالغ من العمر 31 عاما "جريمة قتل" في الليلة السابقة لهجوم لييج في أون قرب +مارش آن فامين"، مضيفة أن "ظروف هذه الوقائع هي موضع تحقيق منفرد".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب