النيابة العامة الفرنسية تطلق سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ اعتداء ستراسبورغ

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 08:39 م

انتشار للشرطة الفرنسية في ستراسبورغ خلال العملية التي قتل فيها شريف شكات في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

أطلقت السلطات الفرنسية سراح أربعة أفراد من عائلة منفّذ اعتداء استهدف الثلاثاء سوقا ميلادية في مدينة ستراسبورغ وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة أن ثلاثة أشخاص آخرين من أقرباء شريف شكات، منفّذ الاعتداء الذي قُتل الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وأعلنت النيابة العامة إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم توافر أي دليل ضدّهم في الوقت الراهن.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت عملية ملاحقة للقبض على شكات (29 عاما) الذي نفّذ مساء الثلاثاء اعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات جهادية استهدفت فرنسا.

والجمعة، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن تبني تنظيم الدولة الإسلامية لاعتداء السوق الميلادية في ستراسبورغ "انتهازي تماماً".

ويركّز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء أو في التواري عن الأنظار.

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