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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 03:18 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:18

أعلنت النيابة العامة المصرية السبت أن لجنة من المهندسين المتخصصين عاينت غرفة الفندق حيث كان يقيم سائحان بريطانيان توفيا ليل الخميس الجمعة، أكدت سلامة جميع الأجهزة الموجودة في الغرفة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة فيها.

وكانت مجموعة "توماس كوك" البريطانية للرحلات السياحية قررت نقل جميع زبائنها من الفندق المذكور في الغردقة بمصر بعد وفاة السائحين البريطانيين في ظروف اعتبرت ابنتهما أنها "مثيرة للشك".

وأفادت الشركة أن ظروف وفاة البريطانيين اللذين تم التعريف عنهما أنهما جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما) لم تتضح بعد.

وأفاد البيان الصادر عن النيابة العامة في مصر أن اللجنة المشكلة من أساتذة متخصصين من كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي قامت بفحص الغرفة في فندق "شتايغنبرغر أكوا ماجيك".

وأكد أن اللجنة قامت بإجراء "المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة الموجودة بالغرفة خاصة أجهزة التكييف والتبريد" التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت بتسممهما بغاز أول أكسيد الكربون إثر حدوث تسرب.

لكن البيان أوضح أن اللجنة خلصت "في تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب".

وأشارت النيابة إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين.

وأفاد مصدر طبي في الغردقة وكالة فرانس برس أن جثتي البريطانيين لا تزالان في مستشفى محلي حيث ينتظر الأطباء الحصول على تصريح من النيابة لإعادتها إلى أقاربهما أو الدبلوماسيين البريطانيين.

وقال مصدر قضائي الجمعة إن محققين قاموا بفحص الجثتين ولم يجدوا ما هو غير طبيعي.

وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أن نتائج التشريح الأولية تدل على "عدم وجود علامات لعنف جنائي او مقاومة"، مؤكدة انها ستعلن النتائج فور ورودها.

وقالت ابنتهما كيلي اورميرود التي كانت برفقتهما إن والديها مرضا فجأة وقد توفي الوالد في غرفته بالفندق بينما توفيت والدتها بعد ساعات في المستشفى.

وصرحت عبر شبكة "سكاي نيوز" "لم يكونا يعانيان من أي مرض ولا من مشكلة معوية ولا تقيؤ ولا غير ذلك -- كانا بصحة ممتازة عندما ذهبا للنوم".

وأضافت "أعتقد أن شيئا ما مريباً حصل (...) حصل شيء ما في هذه الغرفة أدى إلى وفاتهما".

وذكرت وزارة السياحة المصرية أن الفحوص الطبية أظهرت أن جون كوبر تعرض إلى "هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب".

وأشار مصدر أمني إل أنه توفي "بذبحة قلبية" في حين ذكرت تقارير أن زوجته توفيت جراء "توقف دورتها الدموية ووظائف التنفس لديها".

وذكرت شركة "توماس كوك" الخميس أنها تلقت معلومات عن "عدد مرتفع بشكل غير طبيعي لأشخاص ظهرت عليهم أعراض مرض" بين سائر زبائنها البالغ عددهم 300 في فندق "شتايغنبرغر أكوا ماجيك".

لكن إدارة الفندق أكدت لوكالة فرانس برس عدم وجود مؤشرات تدعم المزاعم بتزايد عدد حالات المرض في الفندق.

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