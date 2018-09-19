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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 04:45 ص 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:45

بالون يحمل شعار الاتحاد الأوروبي خلال "المسيرة من أجل أوروبا" في برلين في 25 آذار/مارس 2017 في برلين

يلتقي قادة الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء في مدينة سالزبورغ النمساوية، على عشاء بجدول أعمال مثقل، سيحاولون خلاله الحد من خلافاته بشأن الهجرة قبل أن يطلقوا العد العكسي لإنجاز مفاوضات بريكست الشاقة.

وسيواصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد مناقشاتهم الخميس حول قضية الأمن، قبل أن يختتموا اجتماعهم بالبحث مجددا في مسألة انفصال المملكة المتحدة لكن هذه المرة في غياب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبل ستة أشهر تماما من الموعد المتفق عليه مع لندن لبريكست.

وهذا الاجتماع هو قمة "غير رسمية" لا ينتظر صدور أي قرارات عنها، لكنها تهدف إلى تمهيد الطريق للأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد مواجهات دبلوماسية بشأن السفن التي تقل مهاجرين في المتوسط، وترفض إيطاليا استقبالها في مرافئها بدون التزام بتقاسم اللاجئين.

وفي رسالة الدعوة إلى الاجتماع التي وجهها إلى الدول ال28، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن "التوتر بين الدول الأعضاء ظهر مجددا بسبب تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي".

وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطىء الأوروبية بالمقارنة مع الذروة في 2015.

وقال توسك "إذا كان البعض يريدون حل الأزمة وآخرون يريدون استخدامها، فإنها ستبقى بلا حل"، داعيا إلى إنهاء هذا الوضع في قمة سالزبورغ.

وبشأن بريكست، ستنتهز ماي فرصة عشاء الأربعاء لعرض موقفها على نظرائها في هذه المسألة. وفي اليوم التالي ستناقش الدول ال27، في غياب رئيسة حكومة بريطانيا، المسألة على غداء عمل.

ويفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة ستعقد في 18 تشرين الأول/اكتوبر في بروكسل لتنظيم هذا الانفصال المقرر أن يبدأ في نهاية آذار/مارس 2019. لكن الإبقاء على هذا الموعد يزداد صعوبة بسبب المشاكل التي ما زالت قائمة.

وأعلن توسك الثلاثاء أن الدول ال27 ستناقش إمكانية الدعوة إلى قمة استثنائية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قمة تشرين الأول/اكتوبر، لزيادة فرص النجاح. وقال "للأسف سيناريو +لا اتفاق+ ما زال ممكنا، لكن إذا تحركنا بمسؤولية يمكننا تجنب الكارثة".

وتوصلت لندن والمفوضية الأوروبية إلى تسوية معظم القضايا الخلافية لبريكست وخصوصا التسوية المالية، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة بشأن مصير الحدود الإيرلندية.

كدس/اا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب