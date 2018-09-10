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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 11:15 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:15

بلغت حصيلة الهزة الأرضية القوية التي ضربت الأسبوع الماضي جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، 44 قتيلا، ولم يُعتبر أي شخص مفقودا، كما اعلنت الحكومة الاثنين.

إلا ان حوالى 40 الفا من عناصر الانقاذ (رجال اطفاء وشرطة وجنود) بقيوا في الجزيرة لتقديم المساعدة الى سكانها الذين ما زال اكثر من 2700 منهم يقيمون في ملاجئ.

وأحصي القسم الأكبر من الوفيات في قرية أتسوما حيث طمرت منازل من جراء انزلاق للتربة ناجم عن هزة ارضية قوتها 6،6 درجات.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا في ندوة صحافية دورية، ان "الحكومة ستتخذ كل التدابير الضرورية حتى يتمكن كل شخص من استعادة حياته الطبيعية والآمنة في اقرب ما يمكن".

ودعا ايضا السكان الى توخي الحذر، فيما من المتوقع ان تشهد المنطقة امطارا غزيرة تنجم عنها انهيارات طينية.

ووعد رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تفقد المنطقة الاحد، ب "بذل كل ما في وسعه" لتصليح المناطق التي تضررت من جراء الكوارث الطبيعية الاخيرة.

وقبيل هزة هوكايدو، تعرض غرب البلاد لإعصار عنيف خلف 11 قتيلا وأدى إلى إغلاق مطار كانساي (اوساكا).

وفي بداية تموز/يوليو، تعرض الأرخبيل ايضا لسقوط أمطار غير معتادة أدت الى حصول فيضانات وانزلاقات للتربة اسفرت عن مصرع أكثر من 220 شخصا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب