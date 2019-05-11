هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 11:16 ص

ناجون من غرق مركب في المتوسط غرب تونس قضى فيه نحو ستين شخصا في مأوى في مدينة جرجيس الساحلية التونسية في 11 أيار/مايو 2019 بعد إنقاذهم

لقي حوالى ستين مهاجرا معظمهم من بنغلادش حتفهم لدى غرق قاربهم ليل الخميس الجمعة قبالة السواحل التونسية، كما ذكرت السبت جمعية الهلال الأحمر التونسي الذي أسعفت 16 ناجياً.

وقد حصل حادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط، حيث توقفت عمليات سفن عملية صوفيا لمكافحة التهريب التابعة للاتحاد الأوروبي، ويواجه معظم سفن الإغاثة الإنسانية صعوبات في الوصول إليها.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المنجي سليم، مسؤول الهلال الأحمر في جنوب تونس، ان "المهاجرين (الذين أنقذوا) اوضحوا انهم اطلقوا مساء الخميس على متن سفينة كبيرة كانت تنقل حوالى 75 شخصا من مدينة زوارة"، الساحلية في ليبيا، على بعد 120 كلم غرب طرابلس.

واضاف "نقلوا بعد ذلك إلى زورق مطاطي أصغر حجما كان مكتظاً وانقلب بعدها بعشر دقائق، في حوالي منتصف الليل".

واكد أن "المهاجرين قالوا إنهم قضوا ثماني ساعات في المياه الباردة، وأنقذهم من الموت صيادون تونسيون اتصلوا بعدها بالبحرية التونسية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التونسية ان ثلاث جثث انتُشلت الجمعة بواسطة السفن العسكرية التي أرسلت إلى الموقع. وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس محمد زكري إن ثلاث سفن ستواصل عمليات البحث السبت.

ومن بين الناجين 14 بنغلادشيا بينهم قاصر ومغربي ومصري، كما اوضح الهلال الأحمر، الذي قال إن الأمل مفقود في العثور على المهاجرين الآخرين.

وذكر هؤلاء الناجون للهلال الأحمر أن المركب الذي كان ينبغي أن يتوجه إلى إيطاليا، كان يقل رجالا فقط، بينهم 51 بنغلادشيا وثلاثة مصريين وعدد من المغاربة، وأيضا تشاديون ومن بلدان أخرى.

وقال المنجي سليم "لو لم يرهم الصيادون التونسيون، لما نجا اي منهم، ولما علمنا على الارجح بحادث الغرق هذا".

واعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها لحصول "واحد من أسوأ الحوادث في البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الأخيرة"، ودعت الجمعة الى زيادة قدرات الإغاثة في جميع أنحاء المنطقة، مع استئناف عمليات المغادرة غير القانونية، بعد تحسن الطقس.

وقال فنسنت كوشيل، المبعوث الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط "إذا لم نتحرك الآن، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد مآسي جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وفي أوائل 2019، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "البحر الأبيض المتوسط هو منذ عدة سنوات أكثر الممرات البحرية دموية في العالم بالنسبة للاجئين والمهاجرين، حيث ارتفع معدل الوفيات ارتفاعا حادا" في 2018.

ويتضاءل عدد السفن الإنسانية التي تجوب المنطقة، بسبب العوائق المتزايدة خلال القيام بعملها. في نهاية 2018، اضطرت منظمتا "أطباء بلا حدود" واس.أو.اس متوسط غير الحكوميتين إلى وقف عمليات سفينتهما "أكواريوس".

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك