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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 10:57 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:57

خلّفت الانفجارات في حيدر آباد في جنوب الهند في 26 آب/اغسطس 2007 44 قتيلا. (afp_tickers)