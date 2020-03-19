هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 12:20 ص

الشرطة تقتاد اصغر المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي، في نيودلهي في 31 آب/اغسطس 2015

تم إنزال حكم الإعدام شنقا فجر الجمعة بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية 2012، بحسب ما قال مدير السجن الكبير في العاصمة الهندية لوكالة فرانس برس.

وأوضح مدير سجن تيهار، سانديب غويل، لفرانس برس أنّ حكم الإعدام شنقًا أُنزل "الساعة 5,30 صباحًا" بحقّ كلّ من موكيش سينغ، فيناي شارما، باوان غوبتا و أشكاي ثاكور.

وقد أدينت هذه المجموعة في الأول من شباط/فبراير لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

وقد تناوب الأربعة على الاعتداء جنسيا على الشابة بقضيب حديد في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلا ثم ألقوا بها على قارعة الطريق.

وهي توفيت بعد أسبوعين في أحد المستشفيات جراء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

واندلعت تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ما أدى إلى الإضاءة على محنة النساء الهنديات جراء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على جرائم مماثلة.

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