الهند تعلن عدم التزامها بعقوبات واشنطن بحق ايران وفنزويلا
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زيرة خارجية الهند سوشما سواراج تعلن من نيودلهي في 28 حزيران/يونيو ان بلادها لن تلتزم بالعقوبات الاميركية على ايران وفنزويلا.(afp_tickers)
اعلنت وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج الاثنين ان الهند ستستمر في التعامل تجاريا مع ايران وفنزويلا رغم العقوبات الاميركية المحتملة على شركاتها.
واكدت الوزيرة في مؤتمر صحافي بنيودلهي ان السياسة الخارجية للهند لا تتحدد "تحت ضغط دول اخرى".
واضافت قبيل اجتماعها بنظيرها الايراني محمد ظريف، "نحن نؤمن بالعقوبات التي تصدر عن الامم المتحدة لكن ليس بعقوبات خاصة ببلد".
وايران وفنزويلا مزودان كبيران للهند بالنفط.
وكانت واشنطن وعدت في 21 ايار/مايو بفرض عقوبات هي "الاشد في التاريخ" على ايران لاخضاعها الى لائحة شروط جديدة بغرض التوصل الى "اتفاق جديد" بعد ان انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع في 2015 بين الدول الكبرى ودولة ايران.
وبشأن فنزويلا اعلنت واشنطن قبل اسبوع عن اجراءات جديدة لفرض مزيد من العزل على سلطات هذا البلد اقتصاديا وذلك اثر انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد.
وحذرت واشنطن من ان الشركات الاجنبية التي تنجز صفقات مع ايران يمكن ان تعاقب بدورها.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية الايرانية الهندية 12,9 مليار دولار للسنة المالية 2016-2017.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب