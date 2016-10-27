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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2016 08:32 ص 27 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 08:32

انتشار للشرطة الهندية امام مقر المفوضية العليا لباكستان في نيودلهي (afp_tickers)