الهند والولايات المتحدة تعلنان عن تدريبات عسكرية واسعة في 2019
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من وزارة الخارجية الهندية تظهر (من اليمين) وزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان والخارجية سوشما سواراج ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس في نيودلهي الخميس 6 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلن مسؤولون الخميس إن الجيشين الأميركي والهندي سيجريان مناورات مشتركة واسعة قبالة السواحل الهندية العام المقبل.
وستكون هذه المناورات الأولى من نوعها -- لم تجر قوات البلدين سابقا تدريبات مشتركة جوا وبرا وبحرا في نفس الوقت.
وجاء الاعلان على لسان وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان في ختام اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وضم وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.
وقالت سيثارامان "قررنا القيام للمرة الأولى بتدريبات لثلاثة أسلحة مع الولايات المتحدة قبالة السواحل الشرقية للهند في 2019".
ووقع البلاد أيضا "اتفاقا للأمن وتوافق الاتصال" (كومكاسا) سيمكنهما من تبادل معلومات عسكرية حساسة بسرعة وبشكل آمن.
ولا توقع الولايات المتحدة هذا النوع من الاتفاقات إلا مع حلفاء موثوقين، وتأمل واشنطن من الاتفاق تعزيز علاقاتها العسكرية مع الهند.
غير أن واشنطن قلقة بشأن اتفاق وشيك تتفاوض الهند عليه مع روسيا لشراء النظام الصاروخي إس-400.
وتعهدت الولايات المتحدة والهند أيضا تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب