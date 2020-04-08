هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 11:37 ص

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء ان بوريس جونسون في وضع صحي "مستقر" في يومه الثالث في العناية المركزة حيث يعالج من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 6200 شخص في البلاد.

وقال "إن رئيس الوزراء في وضع مستقر ويتجاوب مع العلاج".

وأوضح المصدر نفسه ان جونسون "معنوياته جيدة" ولم يخضع لجهاز تنفس اصطناعي بعدما تلقى دعما بالاوكسجين رافضا التعليق على معلومات صحيفة "ذي تايمز" التي ذكرت أن الحرارة المستمرة التي استدعت دخوله مستشفى سانت توماس في لندن، بعد عشرة أيام من إعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد في 27 آذار/مارس، انخفضت.

وأثار إدخال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ البالغ من العمر 55 عاما الاحد الى المستشفى ثم نقله في اليوم التالي الى قسم العناية المركزة صدمة في بريطانيا.

واعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي كلّفه جونسون مساء الإثنين أن يحل محلّه ريثما يتحسّن وضعه الصحّي، بأنه صدم عند سماعه نبأ دخول رئيس الحكومة قسم العناية المركّزة. وقال في مؤتمر صحافي "إنه ليس فقط رئيس حكومتنا، بل زميل وصديق كذلك"، مشيرا إلى "أنه مقاتل" و "سينجو".

وجونسون هو أول رئيس حكومة دولة عظمى يصاب بالفيروس الذي يواصل انتشاره في بريطانيا.

- درس تمديد الإغلاق-

وسجلت بريطانيا الثلاثاء أكثر من 786 وفاة خلال 24 ساعة، ما يعد رقما قياسيا جديدا في البلاد فيما هناك نحو 55 ألفا و200 إصابة معلنة رسميا.

بحسب دراسة نشرها معهد الصحة في جامعة واشنطن، فإنّ عدد الوفيات في بريطانيا قد يصل الى 66 ألفا في أول موجة من الوباء من أصل اجمالي 150 ألف وفاة متوقعة في أوروبا.

وتعتبر السلطات البريطانية أن البلاد ستشهد ذروة الوباء في الأيام المقبلة لكن تخشى تخفيف اجراءات التباعد الاجتماعي مع اقتراب عطلة عيد الفصح.

وتعود الى دومينيك راب مسؤولية اتخاذ مثل هذا القرار بتمديد العزل الذي يخلف تداعيات اقتصادية واجتماعية مؤلمة. لكن هذا القرار، بحسب رئاسة الحكومة البريطانية، سيصدر بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الإغلاق التام في 23 آذار/مارس بعد تردد.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الصحية في بريطانيا إدوارد أرغار لقناة سكاي نيوز الأربعاء أن القرار سيتخذ بعد "مضي" ذروة الوباء.

وأشار المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس الذي كان يقف بجوار راب في المؤتمر الصحافي، "نأتي بعد فرنسا بنحو أسبوعين، وبضعة أسابيع بعد إيطاليا بحسب الأرقام" التي تدل على عدد الإصابات أو الوفيات.

-الاستخفاف بالفيروس-

واصل جونسون إدارة شؤون البلاد من جناحه في داونينغ ستريت حيث كان يخضع لحجر صحي الى حين إدخاله المستشفى الاحد لاجراء "فحوصات".

وأرسلت الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) رسالة إلى خطيبته كاري سيموندز (32 عاما) الحامل وعائلته، متمنية له الشفاء "الكامل والسريع".

وواجه جونسون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر على أساس وعد بتطبيق بريكست، انتقادات في هذه الأزمة غير المسبوقة لانه تأخر في فرض اجراءات العزل. حتى إنه استخف في مطلع آذار/مارس بانتشار الفيروس عبر قوله إنه "صافح الجميع" بينهم مرضى بكوفيد-19 خلال زيارة لمستشفى.

لكن وضعه تدهور ونقل مساء الاثنين الى العناية المركزة في مستشفى سانت توماس قبالة البرلمان في وسط لندن.

وتلقى جونسون برقيات دعم من العالم أجمع، من صلوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصولا الى تمنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال "أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض".

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