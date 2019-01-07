الوضع في الغابون "تحت السيطرة" وتم توقيف المتمردين (الحكومة)

أعلن المتحدّث باسم حكومة الغابون غي بيرتران مابانغو أن الوضع في الغابون تحت السيطرة وجرى توقيف المتمردين بعدما حاولوا الهرب، إثر محاولة انقلاب فجر الاثنين.
وقال مابانغو لوكالة فرانس برس إن "الهدوء عاد، والوضع تحت السيطرة". وأضاف أنه من أصل من خمسة عسكريين استولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني ليل الأحد الاثنين، "تم توقيف أربعة ولاذ واحد بالفرار".
وأضاف أن قوات الأمن نشرت في العاصمة وستبقى في الأيام المقبلة لضمان النظام.
وأكد مراسل وكالة فرانس برس أنه جرى نشر الحرس الجمهوري في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني.
وتابع المتحدّث باسم الحكومة أن حدود البلاد ستبقى مفتوحة.