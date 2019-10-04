هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 09:57 ص

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الجمعة أن إيران اتّخذت "خطوة في الاتجاه الصحيح" في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد "التعامل بالكامل" مع هذه المسائل.

وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا للصحافيين في فيينا إنه كان هناك "تعاون" من قبل إيران خلال الأسابيع العدّة الماضية في ما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.

وأضاف "لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة.

وبينما بدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرة في الكشف بالتحديد عن تفاصيل هذه المسائل العالقة، إلا أن مصادر دبلوماسية في فيينا أشارت إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العيّنات التي أُخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة طهران.

وفي 2018، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران باستخدام الموقع لأنشطة نووية غير معلنة.

وفي تصريحاته للصحافيين، لم يعط فيروتا تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بأسئلة الوكالة لكنه أشار إلى أنها تناقش مسائل "جوهرية" مع الإيرانيين.

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