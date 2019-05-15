هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 10:25 ص

صورة لميناء في امارة الفجيرة في 13 ايار/مايو 2019

أشادت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء بحفاظ أسواق النفط على "الهدوء" وبعدم تأثر العرض رغم الاضطرابات الجيوسياسية العديدة التي لا تزال تؤجج من خلال الهجمات في الخليج والسعودية.

وقالت الوكالة "في الوقت الذي نكتب فيه ليس هناك خلل في إمدادات النفط والأسعار تبقى على حالها تقريبا. الأسواق تبقى هادئة".

وذكرت بالقلق حول العرض الذي يغذى بالتوترات الجيوسياسية في ليبيا وإيران وفنزويلا ومؤخرا الهجمات الغامضة على سفن في الخليج ومنشآت نفطية في السعودية.

وتسببت هجمات بطائرات من دون طيار تبناها المتمردون الحوثيون اليمنيون باغلاق خط أنابيب كبير في السعودية الثلاثاء ما رفع حدة التوتر في الخليج بعد يومين على تعرض أربع سفن لأعمال "تخريب" قبالة سواحل الامارات.

وقدمت السعودية الأربعاء تحليلا أكثر تشاؤما لهذه الأحداث معتبرة أنها لا تهدد فقط السعودية بل أيضا "أمن إمدادات" النفط واقتصاد العالم.

وأضافت الوكالة "رغم الأجواء الجيوسياسية الصعبة ومشاكل العرض الأخرى لم تتغير الأسعار جراء هذه الشكوك منذ شهر وبقيت فوق 70 دولار لبرميل برنت".

وتابعت "وتشعر الوكالة بالارتياح لمعالجة المشاكل الناجمة عن الشكوك حو العرض بشكل جيد ونأمل في أن تستمر الجهات الرئيسية في ضمان استقرار السوق".

وتعتمد أيضا على حسن نية بعض الدول المنتجة كالسعودية لتأمين حاجات الأسواق والتعويض تدريجيا عن النفط الإيراني الذي لن يعود من الممكن تصديره بسبب العقوبات الأميركية التي تم تشديدها مؤخرا.

والوكالة ومقرها باريس خفضت ب90 ألف برميل يوميا توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2019 المحدد ب1,3 مليون برميل يوميا.

وهذا أساسا يعود لربع أول أضعف مما كان متوقعا في دول مثل البرازيل والصين وكوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا.

لكنه ضعف آني وليس "بداية حقبة جديدة" بالنسبة إلى الطلب كما قالت الوكالة.

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