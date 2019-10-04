هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 09:57 ص

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الجمعة أن إيران اتّخذت "خطوة في الاتجاه الصحيح" في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد "التعامل بالكامل" مع هذه المسائل.

ولم تعط الوكالة تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بالأسئلة لكنها أشارت إلى أنها تناقش مسائل "جوهرية" مع الإيرانيين.

وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا للصحافيين في فيينا إنه كان هناك "تعاون" من قبل إيران خلال الأسابيع العدّة الماضية في ما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.

وأضاف "لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة.

وأشارت مصادر دبلوماسية في فيينا إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العيّنات التي أُخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة طهران.

وفي 2018، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران باستخدام الموقع لأنشطة نووية غير معلنة.

وعقد فيروتا مطلع أيلول/سبتمبر اجتماعات مع كبار المسؤولين في طهران حض الجمهورية الإسلامية بعدها على "الرد سريعًا" على أسئلة الوكالة.

وقال الجمعة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عقدت محادثات نشطة للغاية مع إيران على مستويات تقنية وعالية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

والتقى فيروتا برئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي خلال مؤتمر الوكالة الدولية العام في فيينا أواخر أيلول/سبتمبر، قبل عقد لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال فيروتا "أعتقد أن المسؤولين الإيرانيين فهموا رسالتي التي أعلنتها في أيلول/سبتمبر وخلال زيارتي إلى طهران، ونتيجة ذلك تم هذا التعاون في هذه المسائل المحددة".

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك جديد لاتفاق 2015.

وتخلّت إيران عن التزام تلو الآخر نصّ عليها الاتفاق رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادتها فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

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