هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 11:05 م

صورة من الأرشيف تجمع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بمئتي جهاز تنفس لمساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو معدات مماثلة لنيويورك.

وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علما أميركيا وصناديق عليها شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكتب في التغريدة "إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي مئتي جهاز تنفس أميركي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19". وأضاف "قدمنا أكثر من 15 ألف جهاز تنفس إلى أكثر من 60 دولة ونبقى رائدين في مكافحة هذا الوباء عالميا".

و لم تحدد وزارة الخارجية موعد تسليم الشحنة إلى روسيا، التي شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

وتُذكر الصورة بأخرى نشرتها روسيا لشحنة من الأقنعة وأجهزة التنفس وصلت في الأول من نيسان/إبريل إلى نيويورك التي كانت بؤرة الوباء حينها في الولايات المتحدة. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللفتة بأنها "لطيفة للغاية".

وخشيت السلطات الأميركية من نقص كبير في أجهزة التنفس في بداية الأزمة، ولكن بعد تسريع الإنتاج، عرض ترامب على عدة دول شرائها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك